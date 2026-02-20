Espadaler presenta l'agenda d'activitats de Catalonia Sacra, centrada en el modernisme

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha participat aquest divendres en la presentació de l'agenda d'activitats culturals 2026 de Catalonia Sacra, centrada en el modernisme i en el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat.
La presentació del projecte, impulsat pel Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l'Art Sacre (Sicpas), s'ha celebrat a la cripta de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), un dels espais més emblemàtics del modernisme català, i ha anat a càrrec del bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i president de Catalonia Sacra, Xabier Gómez.
En la benvinguda de l'acte, el coordinador de Catalonia Sacra, Dani Font, ha exposat la trajectòria del projecte i les línies de futur i, després d'una primera intervenció musical, hi ha hagut un diàleg entre el director de Catalonia Sacra, Carles Freixes, i la historiadora de l'art Mireia Freixa, que han aprofundit en el valor del modernisme com a patrimoni viu.
Posteriorment, el responsable de programació, Damià Amoròs, i el comissari de la programació, Josep Bracons, han presentat detalladament l'Agenda 2026 i, després d'una segona peça musical, han intervingut el conseller Ramon Espadaler, mentre que la clausura ha anat a càrrec de Xabier Gómez.
En la seva intervenció, el conseller ha subratllat que "Catalonia Sacra és una bona manera d'ajudar a fer moltes coses, entre elles, entendre el país que som" i ha afegit que el que representa és important per al país, per a la cultura i per posar en valor el patrimoni.