Espadaler, sobre la Prefectura de la Via Laietana: "Mentre no hi hagi un acord a 3 bandes, continuarà així"

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reiterat que la Prefectura de la Via Laietana continuarà tenint l'ús policial "mentre no hi hagi un acord a 3 bandes" entre l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

"Això no priva de la resignificació. Reconeixem que aquest espai, per la memòria democràtica i col·lectiva del nostre país, és un espai rellevant. Crec que aquest pas sí que es pot fer. Els següents passos ja ho anirem veient, i els haurem de fer amb acords", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Preguntat per si el Govern presentarà els pressupostos al Parlament sense el suport d'ERC, ho ha rebutjat: "No he vist mai un govern que portés uns pressupostos al Parlament sense tenir-ne garantida l'aprovació", i ha afegit que la relació amb els republicans va, en les seves paraules, substancialment millor.