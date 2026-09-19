Espadaler posa el focus en el dret a utilitzar el català a la justícia: "No és un caprici"

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica del Govern de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha posat el focus en el dret a utilitzar el català a la justícia tant en tribunals catalans com espanyols, i ha considerat que "no és un caprici", sinó un dret.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dissabte en l'acte 'Dos anys de Govern: la Catalunya que ve' a Vic (Barcelona), en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura, informa el Govern en un comunicat.
El conseller ha destacat la "transformació profunda" impulsada pel seu departament del Servei Públic de Justícia, amb més especialització, nous recursos humans i inversió en digitalització.
El pla de xoc contra la multireincidència a Barcelona ha permès reduir els terminis dels judicis immediats per delictes lleus de 8,8 mesos a aproximadament 1 mes, i els judicis ràpids han passat d'una mitjana de 18 mesos a 12,5 mesos.
A més, la conselleria preveu invertir 46,3 milions d'euros en el nou Centre Penitenciari Obert de Barcelona i 163,4 milions en el nou Centre Penitenciari de Dones.