Espadaler i Niubó posen en valor l'educació al Centre de Formació de Lledoners (Barcelona)

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, han visitat aquest divendres el Centre de Formació d'Adults (CFA) Carme Karr, situat al centre penitenciari de Lledoners (Barcelona), per conèixer la seva tasca educativa i posar-la en valor per a la reinserció dels presos.
Els consellers han recorregut les instal·lacions de l'àrea educativa, inclosa l'escola, la biblioteca, la ciberaula, el taller de ceràmica i el de fotografia, el centre de la qual compta amb 20 professionals i 787 alumnes durant aquest 2025, informa el Govern en un comunicat.
Espadaler ha destacat que és important conèixer de prop la feina que fan i ha agraït al personal del CFA l'esforç diari orientat a la reinserció, mentre que Niubó ha subratllat que espais com aquest són una eina valuosa per oferir la formació de cara a tenir més oportunitats de futur.