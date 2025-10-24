Espadaler lliura les medalles de reconeixement a graduats socials en el centenari del Col·legi

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, per delegació del president Salvador Illa, ha fet lliurament aquest divendres de les medalles de reconeixement professional als graduats socials, en el centenari del Col·legi de Graduats Socials.
Ha estat durant la Nit Col·legial dels Graduats Socials, a Barcelona, i a l'acte han assistit també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor; l'expresident de la Generalitat José Montilla i la tinent d'alcalde Maria Eugènia Gay, informa el departament en un comunicat.
Espadaler ha lliurat les medalles als col·legiats pels seus 15, 25 i 50 anys de col·legiació ininterrompuda, així com la Medalla Col·lectiva al Mèrit en el Treball, per 20 anys de col·legiació.
En la seva intervenció, ha assegurat que els graduats tenen un repte de servei important al conjunt de la ciutadania, que és la justícia social, en les seves paraules, i assegura que per al departament són "operadors fonamentals i essencials".
"Estem en temps de canvis, en plena aplicació de la Llei Orgànica 1/2025", i ha recordat que encara hi ha camí per recórrer en matèria d'igualtat i que aquest repte, per a ell, també és molt important.