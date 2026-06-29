Espadaler li diu a Feijóo que passar pàgina del 'procés' implica "diàleg" amb l'independentisme

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Veu "evidències que demostren" que Junts s'està apropant al PP i els demana reflexió i col·laborar
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha respost al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que passar pàgina del 'procés' implica un "diàleg obert més enllà de les distàncies" amb l'independentisme.
Així s'ha expressat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, recollida per Europa Press, en preguntar-li pel discurs del líder popular al XVI Congrés del PP català, celebrat el dissabte, on ha assenyalat que la seva al·lusió al 'procés' és una "simple declaració verbal".
Ha defensat que una "normalització de debò" passa per acceptar la Llei d'Amnistia, pel retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la resta de polítics que resideixen a l'estranger, i perquè el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a unes eleccions si així ho desitja.
"Si aquesta frase de Feijóo anés acompanyada d'aquests gestos, podria ser més creïble. Si no és així, llavors és una frase bonica", ha afirmat Espadaler, que ha reivindicat la postura del president de la Generalitat, Salvador Illa, respecte al 'procés'.
JUNTS
Respecte a les relacions de Junts amb el PP, el també secretari general d'Units per Avançar ha constatat que hi ha "evidències que demostren" que els postconvergents s'estan apropant cada vegada més als populars, i els hi ha demanat col·laboració.
"Queda molt projecte de llei i moltes iniciatives legislatives o no legislatives, que jo crec que són en benefici del conjunt del país que mereixen la pena poder donar-les suport", ha assenyalat Espadaler, que ha demanat reflexió i no prendre posicions genèriques.
PEINADO
Sobre el jutge Juan Carlos Peinado, instructor del cas contra Begoña Gómez, dona del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha descartat 'lawfare' però sí ha lamentat les que considera "resolucions anòmales".
"Està per veure el que resol l'Audiència Provincial i les instàncies superiors, perquè és un punt sorprenent algunes de les decisions que ha anat prenent particularment aquest jutge", ha sostingut Espadaler.
JUTGES
El conseller ha assenyalat que la "situació de col·lapse és una evidència" als jutjats catalans, causada, entre algunes raons, per la falta de mans i d'unitats judicials, segons ell, i ha insistit que falten molts jutges.
Respecte al complement salarial per als jutges que vinguin a Catalunya, ha explicat que encara no han aconseguit tirar-ho endavant però estan "treballant-ho", i ha constatat que a la comunitat no hi ha una tradició opositora als cossos de l'Estat, concretament a la judicatura.