Espadaler lamenta la mort de Pere Lluís Font: "El seu llegat contribueix al diàleg entre fe i cultura"

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha lamentat la mort aquest dijous als 91 anys del filòsof Pere Lluís Font en un missatge a X recollit per Europa Press: "El seu llegat contribueix al diàleg entre fe i cultura".
Espadaler s'ha referit a Pere Lluís Font com un "intel·lectual catòlic de referència, mestre de diverses generacions i una de les grans figures del pensament contemporani català".
A més a més, ha traslladat el seu condol a la família, i també a la Fundació Joan Maragall.