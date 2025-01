Espadaler lamenta la mort de Llibert Cuatrecasas, "referent" d'UDC

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat i secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha lamentat aquest divendres la mort de Llibert Cuatrecasas, qui ha qualificat com un "referent" d'UDC, on va militar des del 1953.

El també exdirigent d'UDC ha definit Cuatrecasas, que va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 2015, com un "catalanista, europeista i democristià", en una anotació d'X recollida per Europa Press.

Cuatrecasas era llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques, membre d'UDC des del 1953 i diputat al Congrés del 1979 al 1992 per CiU; també va ser membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, i va presidir la Comissió d'Ordenació del Territori i Col·lectivitats Regionals i Locals.