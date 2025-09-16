Espadaler lamenta la mort de l'abat emèrit de Montserrat Sebastià Bardolet

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha traslladat el seu condol a la comunitat benedictina de Montserrat i a la família de l'abat emèrit Sebastià Bardolet, que s'ha mort aquest dimarts als 91 anys.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Espadaler ha manifestat que "el seu llegat, el seu record i el seu exemple romandran amb nosaltres".
El funeral de Bardolet serà aquest dijous a les 10.45 hores a la basílica de Santa Maria de Montserrat, presidit per l'abat Manel Gasch.