Espadaler en el III Congrés de Dret Civil Català: "El dret civil i la llengua ens identifiquen"

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha conclòs aquest divendres el III Congrés de Dret Civil Català celebrat a Sitges (Barcelona) durant dos dies i organitzat pel Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), en el qual ha dit que "el dret civil i la llengua són els trets que ens identifiquen com a nació", informa el departament en un comunicat.
En la seva intervenció, ha repassat qüestions com la Llei Orgànica 1/2025, el sistema dels mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) i ha assegurat que "és bo que hi hagi espais, com aquest congrés, que orienti cap on ha d'anar el nostre dret civil".
La clausura també ha comptat amb les intervencions de la presidenta de la Comissió de Formació del Cicac, Maria Hilari, que ha llegit les conclusions, i del president de l'entitat, Joan Martínez.
Martínez ha subratllat que "el dret civil català és una eina viva i moderna, que reflecteix la realitat social del nostre país i que cal continuar-la defensant amb rigor, compromís i orgull professional" i ha destacat l'alta participació i el nivell de les ponències d'aquest congrés.
Durant el congrés s'ha fet un reconeixement al degà emèrit de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Jesús M. Sánchez, per la seva contribució a la defensa del dret civil català, a més de la seva trajectòria professional i institucional.