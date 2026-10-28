Espadaler expressa el seu suport als afectats en l'accident ferroviari de Toledo

JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha expressat el seu suport a les persones afectades en l'accident ferroviari ocorregut aquest dimecres al matí a Urda (Toledo), i també als seus familiars.
Ho ha manifestat en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual assegura seguir "amb dolor" les informacions que arriben des del lloc dels fets.
El conseller també ha agraït la feina dels equips d'emergències que atenen les persones afectades.