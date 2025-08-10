Espadaler encapçala l'acte central de l'Any Conxita Grangé a Torre de Capdella (Lleida)

LLEIDA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha encapçalat aquest diumenge l'acte central de l'Any Conxita Grangé a Torre de Capdella (Lleida), on va viure aquesta "destacada figura de l'antifexisme" nascuda fa cent anys, que es van complir aquest dimecres.
Va lluitar amb la resistència francesa a la Segona Guerra Mundial, va sobreviure al camp de Ravensbrück i va ser l'última catalana supervivent dels camps nazis, informa la Conselleria en un comunicat.
En morir Neus Català, es va convertir en l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis i va morir el 27 d'agost del 2019 als 94 anys.
UNA PLAÇA I UNA EXPOSICIÓ
Aquest diumenge s'ha inaugurat la plaça Conxita Grangé Beleta i l'exposició 'Conxita Grangé: compromís i resistència', produïda pel Memorial Democràtic i comissariada per Josep Calvet, el seu responsable de Continguts, Educació i Projectes.
Han assistit representants institucionals i locals, membres d'entitats memorialistes, familiars i amics.
RAMON ESPADALER
Segons Espadaler, Grangé diria avui que els joves "han de tenir present que el futur és seu i que cal tenir memòria del passat per evitar que es repeteixi", i per això el conseller ha defensat la memòria democràtica.
A més, ha destacat que els treballs parlamentaris que impulsa la seva conselleria per aprovar la nova llei catalana de memòria democràtica donen importància al fet que els joves coneguin el passat per valorar la democràcia.
L'alcalde, Josep Dalmau, ha destacat que Grangé també té una placa a la casa on va viure i ha desitjat que "el seu llegat es visqui, que els nens preguntin qui era i que els grans en parlin".
El fill de Grangé, Christian Ramos, ha assegurat en nom de la família que aquest homenatge "va més enllà: és el reconeixement en tota una vida de resistència i defensa per la llibertat".
L'Any Conxita Grangé inclou un portal web del Memorial Democràtic sobre les activitats programades.