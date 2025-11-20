Espadaler sobre els 50 anys de la mort de Franco: "El 'mai més' té més sentit que mai"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha expressat aquest dijous, quan es compleixen 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, que "el 'mai més' té més sentit que mai".
Ho ha manifestat en una roda de premsa al Parlament, en la qual ha dit que aquesta data "ofereix una oportunitat per a la reflexió" sobre el valor de la democràcia, l'estat dels drets i llibertats i la recuperació de les institucions pròpies.
Ha recordat que, per aquest motiu, el Govern va impulsar una seixantena d'activitats de diversa índole arreu del territori i que han tingut un enfocament transversal gràcies a les aportacions de tots els departaments de la Generalitat, amb l'objectiu de buscar la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes des de la mirada del "mai més".
"El mai més en el context que vivim a Catalunya, a Espanya, en el context europeu i fins i tot global, el mai més, el no repetir, té més sentit que mai", ha subratllat el conseller, que ha afegit que hi ha moltes veus, presents a l'hemicicle i als carrers, que evidencien que les democràcies occidentals, i també la nostra, estan assetjades, en les seves paraules textuals.
Amb aquest conjunt d'actes també pretenien traslladar que la democràcia no va ser un regal i que per aconseguir-la "hi va haver moltes vides truncades, moltes llibertats reprimides, molt patiment" i que el fet que morís el dictador, que hi hagués una transició i que visquem en una democràcia, no vol dir que estigui garantida, ja que no és un bé perenne, en les seves paraules.
PREOCUPACIÓ PELS JOVES
Espadaler ha reconegut que una qüestió que el preocupa, per un factor "purament vital, purament generacional", és que els més joves no puguin tenir la informació de qualitat, la sensibilitat o el coneixement d'aquests fets i ha posat el focus en l'àmbit educatiu.
En aquest sentit, ha dit que el 16% dels homes joves d'entre 18 i 24 anys creu que hi pot haver sistemes millors que una democràcia per resoldre determinats problemes i que això suposa "un repte per als demòcrates, un repte per al país i un repte per a la democràcia".
No obstant això, ha aclarit que no es tracta de criminalitzar els joves, sinó de donar-los les eines, la informació, la formació i el coneixement perquè puguin prendre plena consciència del valor de la democràcia i ha dit que la llei de memòria democràtica seria útil en aquest sentit.
Espadaler ha aprofitat per agrair la seva tasca a les entitats memorialistes, al món local, al món acadèmic i educatiu i a tots els departaments del Govern.
Així mateix, ha recordat que encara es faran accions relacionades amb aquesta temàtica fins a finals d'any, que s'enllaçaran amb altres el 2026, i ha recordat, com una de les més rellevants, la inauguració del Bosc d'empremtes, al camp de la Bota, on 1.700 persones van ser afusellades.