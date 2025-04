Espadaler diu que el PP està "a les antípodes de la cortesia" per anar-se'n de la Conferència Sectorial

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha lamentat que els consellers de justícia de les 7 comunitats autònomes on governa el PP hagin abandonat la Conferència Sectorial de Justícia, a Barcelona, i ha dit que l'actitud dels populars està "a les antípodes de la cortesia institucional mínima".

Després del gest dels 7 consellers, en una jornada en la qual estava previst que s'abordés la implementació de la llei d'eficiència judicial, Espadaler ha dit que l'actitud del PP els estimula a arremangar-se i treballar per millorar el servei públic de la justícia, textualment.

"No treballem per capritx, no treballem per un interès partidari", ha dit visiblement molest, i ha assegurat que l'objectiu d'aquesta Conferència Sectorial de Justícia era treballar per l'interès general.

Espadaler ha qualificat el gest dels consellers de la Comunitat de Madrid, Andalusia, Galícia, Aragó, la Comunitat Valenciana, La Rioja i Cantàbria de "falta de respecte cap a les altres comunitats i els amfitrions", Catalunya.

Però sobretot, ha dit, és una falta de respecte cap al conjunt de la ciutadania, perquè la seva actitud se situa "a les antípodes absolutament del que és un comportament institucional".