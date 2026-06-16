Espadaler destaca el paper de 66 lletrats nous en la transformació de la justícia catalana

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat aquest dimarts el paper dels 66 lletrats nous de l'administració de justícia que s'incorporaran a òrgans judicials de Catalunya dins la transformació del sistema judicial impulsada per la Llei Orgànica 1/2025, informa la Conselleria en un comunicat.
Durant l'acte de recepció de la XLVII promoció, Espadaler ha agraït als nous professionals que hagin triat Catalunya per obrir aquesta etapa i ha assegurat que arriben a l'administració en un moment de "transformació profunda".
El conseller ha defensat el desplegament de la reforma i ha afirmat que el Govern està "profundament convençut de la seva bondat i profundament compromès amb el seu desplegament", i ha destacat la feina conjunta amb el Ministeri de Justícia i la resta d'operadors jurídics.
"Sempre hem dit reformes sí, però també recursos. I, en el capítol dels recursos, els més importants sou vosaltres, les persones que poseu cara i ulls al servei públic de justícia", ha afirmat Espadaler.
També ha assenyalat que aquests professionals tindran un paper rellevant en la implantació dels mecanismes adequats de solució de controvèrsies i ha defensat que la transformació de la justícia s'ha de recolzar en quatre elements: "reformes, recursos, diàleg i temps".