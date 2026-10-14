Espadaler destaca les Oficines de Justícia com una peça clau en la justícia de proximitat

TARRAGONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha posat en valor el paper de les Oficines de Justícia en la seva visita a tres municipis del Baix Penedès (Tarragona) aquest dimecres, on ha assegurat que són peces clau que garanteixen una atenció més "accessible, propera i adaptada a les necessitats de la ciutadania".
Espadaler ha visitat Calafell, Cunit i el Vendrell per conèixer de primera mà la realitat dels serveis de justícia al territori i ha defensat la necessitat de continuar reforçant aquests serveis com una porta d'entrada a l'administració de justícia per tot Catalunya, informa el Govern en un comunicat.
Finalment, ha visitat el Museu Pau Casals, on ha reivindicat la figura de Pau Casals com un referent en la defensa de la pau, els drets humans i els valors democràtics.