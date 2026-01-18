Espadaler destaca la importància de la cooperació entre administracions en polítiques de memòria

BARCELONA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha destacat la importància de la cooperació entre administracions i governs "al servei de la memòria democràtica".
En un comunicat aquest diumenge, el departament ha explicat que Espadaler ha inaugurat la Ruta dels Espais de Memòria de l'Hospital de l'XI Cos d'Exèrcit de la República a Prats de Rei (Barcelona), un itinerari urbà que identifica i senyalitza els espais on, durant la primavera i estiu de 1938, es va situar un dels principals hospitals militars de l'Exèrcit de la República.
Espadaler ha destacat que en aquesta ruta ha col·laborat el Govern, el municipi de Prats de Rei, el Consell Comarcal de la Noia i la Diputació de Barcelona: "Administracions alineades al servei d'un objectiu, que és el de la memòria".
Ha lamentat que aquest és un capítol de la història al que "amb prou feines s'arriba a final de curs", i ha apostat per traslladar la memòria a les generacions joves i de mitjana edat.
Amb la incorporació d'aquesta ruta, Catalunya ja compta amb 219 espais a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica, que inclou llocs de patrimoni memorial representatius de la lluita pels drets i llibertats democràtiques des de la Segona República fins a la Transició.
Concretament, l'Hospital de l'XI Cos d'Exèrcit va atendre a centenars de soldats ferits del front del Segre i de la batalla de l'Ebre.