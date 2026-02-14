Espadaler destaca la "eficiència i convivència" que aporta la justícia de pau als municipis

LLEIDA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha destacat la "eficiència i convivència" que, segons ell, aporta la justícia de pau als municipis.
Així s'ha expressat aquest dissabte en una trobada de jutges i jutgesses de pau de Lleida, promogut per l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, i que ha servit de punt de trobada i espai de diàleg i intercanvi d'inquietuds i suggeriments en matèria de justícia de pau.
El conseller ha explicat com la Conselleria s'està recolzant en la llei d'Eficiència judicial per "aconseguir una justícia més ràpida" i ha assenyalat que a aquest procés no només contribueix la justícia ordinària --la dels tribunals d'instància-- sinó també la justícia de pau.
"Els jutges de pau teniu la potestat i l'autoritat per resoldre molts conflictes i situacions en els municipis. Això també fa la justícia més eficient, aporta convivència als municipis i disminueix la litigiosidad dels tribunals", ha agregat.
Amb l'objectiu de reforçar l'agrupacions de secretaries d'oficines de justícia, Espadaler ha anunciat una jornada de treball per al proper 27 de març en la qual es convocarà als alcaldes i els jutges de pau de les comarques de Ponent per explicar els "avantatges de formar una agrupació i el tràmit per fer-ho".