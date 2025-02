Espadaler demana defensar el dret civil català i la llengua catalana en l'àmbit jurídic

LLEIDA 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha demanat defensar el dret civil català i la llengua catalana en l'àmbit jurídic de Catalunya: "Com a Conselleria tenim els mecanismes per fer-ho i posarem tota la voluntat a reivindicar-los i donar-los el lloc que es mereixen".

Ho va dir a l'acte de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi d'Advocacia de Lleida, que es va celebrar aquest divendres a la Universitat de Cervera i amb l'assistència de prop de 200 persones, segons ha informat la Conselleria aquest dissabte en un comunicat.

Espadaler ha assegurat que el desplegament de la nova llei d'eficiència judicial és un repte "gegant però també il·lusionant" i ha demanat la col·laboració en la seva implementació dels advocats presents a l'acte, que ha homenatjat els lletrats de Lleida que aquest any compleixen 50, 40 i 25 anys d'exercici professional.

També hi han participat la degana del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, Antonieta Martí; la secretària general del Consell General de l'Advocacia Esapañola, Encarnación Orduña; el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Martínez García, i el paer de la Paeria de Cervera, Jan Pomés.

Durant l'esdeveniment s'ha lliurat el premi Lo Canyeret d'articles jurídics a Núria Bolaños i també s'ha anunciat que la concessió del Fons Social Alexandre de Sàgarra a la Solidaritat del 2024 a entitats sense ànim de lucre, que es nodreix del 0,7% del pressupost del Col·legi, ha estat per l'Associació d'Ocupació i Espai de Catalunya La Torxa i per Ilersis Fundació Privada per al projecte de la llar.