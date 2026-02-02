Espadaler demana als nous fiscals a Catalunya veure el català i el dret civil com una "oportunitat"

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha demanat als nous fiscals destinats a Catalunya que vegin el seu dret civil propi i el català com "una oportunitat d'acostar-se al territori", informa el Govern en un comunicat.
"Són dos elements diferencials que els podria fer pensar que els posen les coses més difícils, però els animo a veure-ho com una oportunitat de conèixer millor la societat catalana", ha dit Espadaler, que ha clausurat aquest dilluns la jornada de benvinguda a la Fiscalia Superior de Catalunya.
L'acte ha comptat amb la presència d'una trentena de fiscals destinats a Catalunya i també hi ha participat el fiscal superior de Catalunya, Francisco Banyeres, i la fiscal en cap de la província, Neus Pujal.
El conseller també ha destacat el paper del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que ha definit com un punt de trobada privilegiat entre l'acadèmia, l'àmbit judicial i el penitenciari i les polítiques públiques.
D'altra banda, Espadaler ha demanat la complicitat dels nous fiscals en el camp de les reformes del sistema judicial: "Estem en un any de reformes profundes amb l'aterratge de la llei de mesures d'eficiència en el servei públic de justícia i amb l'arribada de 91 unitats judicials noves a Catalunya", ha conclòs.