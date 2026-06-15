Espadaler defensa la "reinserció" en la inauguració de la nova presó de Zubieta (Guipúscoa)

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha assistit aquest dilluns a la inauguració del nou Centre Penitenciari Guipúscoa-Zubieta, al País Basc, del qual ha dit que representa "una aposta per unes instal·lacions modernes que situen la dignitat de les persones i la reinserció social com a eixos centrals del model penitenciari".
La inauguració d'aquesta presó, que disposa de 475 places, ha estat presidida pel lehendakari del País Basc, Imanol Pradales, i ha comptat amb la participació del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la consellera de Justícia María Jesús San José, ha informat el departament en un comunicat.
Catalunya i el País Basc són actualment les úniques comunitats autònomes que disposen de competències penitenciàries, i Espadaler ha destacat la importància de la col·laboració entre totes dues administracions per compartir experiències i bones pràctiques.
El conseller ha explicat que la visita ha servit per conèixer de primera mà el nou equipament penitenciari i per mantenir un intercanvi de coneixements amb el Govern basc sobre la gestió de les presons: "Hem tingut un diàleg franc i obert per explicar quina és la nostra experiència".
L'acte ha començat amb un homenatge a les persones assassinades per ETA, amb la visita a la placa commemorativa en presència de familiars de les víctimes i del director del centre, Alfredo Gómez, i posteriorment s'ha projectat un vídeo que simbolitza el tancament de l'antic centre de Martutene, el qual substitueix la nova presó, i s'ha fet un homenatge a 3 víctimes d'ETA.