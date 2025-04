Espadaler defensa que la nova Llei d'Eficiència farà la justícia "més àgil" i accessible

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha defensat que la la nova Llei d'Eficiència de Justícia que entra en vigor aquest dijous ha de, a judici seu, permetre millorar un servei públic de primer ordre, donant lloc a una justícia "més àgil, més accessible i més connectada amb les necessitats de la ciutadania".

Per a això, un "dels pilars centrals" és la transició del model de jutjats unipersonals cap a un nou de tribunals d'instància col·legiats, que, en paraules seves, ha de distribuir millor els recursos, donar una major especialització i una reducció dels terminis de tramitació i resolució dels procediments, ha dit en un article d'aquest dijous a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.

També ha destacat que la nova llei implantarà oficines de justícia en municipis que no siguin seu de tribunal d'instància per donar "impuls" a la justícia de proximitat i que s'introdueixen per primera vegada mecanismes de solució de conflictes en els àmbits civil i mercantil, textualment.