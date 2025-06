Espadaler defensa l'obligació dels governs de desplegar polítiques de memòria democràtica

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha defensat l'obligació dels governs a tot el món de desplegar polítiques de memòria democràtica perquè fets com el "genocidi" de Srebrenica, fa 30 anys a Bòsnia, no es tornin a repetir.

Ho ha dit després de clausurar aquest dimarts l'acte commemoratiu del 30è aniversari del "genocidi", organitzat per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i l'Observatori Europeu de Memòries (EUROM), en el qual l'objectiu ha estat posar en valor la memòria col·lectiva i reafirmar el compromís institucional amb la defensa dels drets humans, informa el Govern en un comunicat.

"Sorprèn profundament que Europa no fos capaç d'impedir la massacre de Srebrenica, de la mateixa manera que sorprèn que avui dia no sigui capaç d'impedir, amb aquesta lenta resposta, el que passa a Gaza o a Ucraïna", ha dit.

MÉS DESINTERÈS DEMOCRÀTIC

Espadaler ha expressat la preocupació per l'augment del desinterès democràtic entre els joves, i ha alertat que un 16% dels homes d'entre 18 i 25 anys estaria disposat a acceptar règims no democràtics si això servís per solucionar alguns problemes, ha dit.

Finalment, ha recordat els fets en aquesta ciutat de Bòsnia i ha afirmat que "no només són un escàndol les imatges i els testimonis del que va passar", sinó que també ho és que una part de la població negui els fets.