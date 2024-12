Espadaler defensa fer amb els jutjats "el que es va fer la legislatura anterior amb els Mossos"

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha defensat fer amb els jutjats catalans "el que es va fer la legislatura anterior amb els Mossos", és a dir, dotar-los de més recursos humans i materials, en les seves paraules.

En una entrevista d'aquest dilluns al 'Nació' recollida per Europa Press, ha afirmat que durant la presidència de Pere Aragonès "es va fer molt bé fet ampliar el sostre del nombre" d'agents, tant de Mossos d'Esquadra com de Guàrdia Urbana a Barcelona.

Així mateix, ha assenyalat que aquesta descompensació va provocar que es formés un coll d'ampolla que l'actual Govern del socialista Salvador Illa s'ha proposat desfer: "És a dir, que quan un policia deté a un multirreincident, se'l dirigeix al jutjat que toca i en el temps que estableix la llei es pot fer la sentència pertinent".

Respecte a la multirreincidència, ha defensat abordar-la "com un tot", des del final del sistema, com la policia i els jutjats, fins al seu inici, com l'educació els servis públics de qualitat i les ajudes, ha sostingut textualment.

També ha assegurat que l'ús del català als jutjats és "absolutament una prioritat" de la Generalitat, i en preguntar-li per si l'expresident català Carles Puigdmeont hauria de tenir escorta, ha indicat que aquesta és una decisió tècnica fora del plànol polític i ha instat a complir la voluntat del legislador amb l'Amnistia i que el líder de Junts pugui tornar.