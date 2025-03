Espadaler defensa que la descongestió dels jutjats catalans comenci per Barcelona

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, ha defensat que la descongestió dels jutjats de Catalunya comenci per Barcelona "perquè entre la multireincidència i l'àmbit penal sumen gairebé el 65% de tota la feina acumulada als jutjats".

Ho ha dit aquest dissabte durant una entrevista a Cope Catalunya, segons un comunicat, en què també ha anunciat que el 17 de març entrarà en funcionament a Barcelona un tercer jutjat per a judicis lleus, ja que segons Espadaler els dos jutjats actuals permeten fer uns 12.000 judicis cada any i amb aquest tercer jutjat s'arribarà als 18.000.

A més, el conseller ha afirmat que el Govern està estudiant "considerar els funcionaris de presons com a agents de l'autoritat", i ha explicat que les agressions a funcionaris de presons han disminuït respecte a l'any anterior, però que han augmentat en referència a xifres de deu anys enrere.

Per això, Espadaler aposta per la formació d'aquests funcionaris perquè tinguin eines per fer front a aquests episodis, tot i que ha descartat mesures com dotar els treballadors de mitjans materials com el gas pebre.

En referència a l'obertura de centres penitenciaris nous, ha avançat que l'any vinent entrarà en servei el centre obert de la Zona Franca, amb gairebé 800 places, la qual cosa permetrà "tancar la presó de la Trinitat, que es destinarà a habitatge social", i ha situat per a la següent legislatura un altre centre per substituir a la presó de dones de Wad-Ras.