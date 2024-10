Ramon Espadaler critica el TS per no aplicar l'amnistia

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha criticat el Tribunal Suprem (TS) per resoldre que no volen aplicar la llei d'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva per malversació l'1-O: "La voluntat del legislador és clara".

En una entrevista a RTVE aquest dimecres recollida per Europa Press, Espadaler ha declarat que li "dol profundament que no hi hagi un compliment estricte del text de la llei".

En la mateixa línia, ha demanat que s'apliqui la llei sense dilacions --en les seves paraules--, i ha negat que els indults estiguin "sobre la taula".

25 ÒRGANS JUDICIALS NOUS

Espadaler ha reiterat el dèficit d'òrgans judicials, i ha dit: "No té sentit fer una bona feina policial si després no hi ha una bona agilitat judicial", en referència a l'increment d'efectius policials previst durant els pròxims anys.

En aquest sentit, ha explicat que volen fer un pla de legislatura per assumir 25 òrgans judicials nous "l'any vinent", si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat.

Ha precisat que òrgans judicials no vol dir crear només jutjats nous, sinó també tenir "jutges de reforç".