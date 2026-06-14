Espadaler creu que Lleó XIV ha volgut "unir" amb la llengua en la seva visita a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que Units assumeix "la totalitat del discurs" del Pontífex
BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha considerat que el Papa Lleó XIV ha volgut "unir" amb l'ús de la llengua catalana en la seva visita a Catalunya, un gest que ha agraït al Pontífex qui, afegeix, ha mostrat sensibilitat en aquest assumpte.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha assenyala que la visita del Papa ha estat "molt positiva".
"El fil conductor ha estat la dignitat de la persona, amb la Sagrada Família com a colofó i Montserrat com a signe de fe, de país, cultura i llengua. Ha deixat molta petjada", ha apuntat.
Espadaler ha destacat la trobada de Lleó XIV amb interns en el centre penitenciari de Brians: "Va ser una trobada molt propera amb les persones privades de llibertat, que sovint són oblidades", ha exposat.
El conseller ha sostingut que és un Papa molt preocupat per la polarització i ha subratllat que el seu discurs sobre la immigració pot entendre's com a antagònic al de forces d'extrema dreta però el Pontífex "no ha vingut a fer d'antagonista de l'extrema dreta sinó a explicar l'evangeli".
Preguntat per la posició del León XIV en àmbits com l'avortament i l'eutanàsia ha assegurat que, des d'Units per Avançar, formació de la qual és secretari general, assumeixen "la totalitat" del seu discurs.
PAPER DEL GOVERN
Sobre la implicació del Govern en aquesta visita, ha assegurat que els mereixen molt respecte les manifestacions contràries al Papa, però que l'Executiu català s'ha implicat "el que corresponia" i que no han intervingut en el contingut de cap acte.
També s'ha referit als recursos públics utilitzats per sufragar aquesta visita: "Ens va semblar que ho havíem de fer sense afectar els impostos dels catalans i que la millor manera era amb la taxa turística perquè la visita tindrà un impacte en la projecció exterior de Catalunya. A més, ho auditarem perquè volem ser molt transparents", ha explicat.