Espadaler confirma la continuïtat de Jordi Font com a director del Memorial Democràtic

GIRONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El nou conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha confirmat aquest diumenge la continuïtat de Jordi Font Agulló com a director del Memorial Democràtic, "una persona que ha generat consens".

"La intenció del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica és donar continuïtat a aquelles polítiques que, a més, generen amplis consensos al Parlament de Catalunya", ha expressat Espadaler en unes declaracions als mitjans després de la seva visita al Museu Memorial de l'Exili (MUME) i al memorial 'Passatges a Walter Benjamin' a Portbou (Girona).

També ha defensat que la memòria democràtica tindrà "un pes important en les polítiques del Govern", equiparable a la que tindran, segons ell, els serveis públics.

"La democràcia no està guanyada, això és una evidència, només cal veure què passa a Europa i què passa en altres llocs del planeta", ha remarcat, alhora que ha reiterat el compromís de la Conselleria amb la justícia i la qualitat democràtica.

Així mateix, ha valorat la importància de Portbou com, textualment, lloc emblemàtic de memòria democràtica "no només per a Catalunya i el conjunt d'Espanya", sinó també a escala europea.

WALTER BENJAMIN

La visita oficial ha començat a l'Ajuntament de Portbou, on el conseller, convidat per l'alcalde, Gael Rodríguez, ha signat el llibre d'honor del consistori, i també hi han assistit el director del MUME, Miquel Aguirre, i el director de la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona (UdG), Maximiliano Fuentes.

El memorial Walter Benjamin recorda el filòsof alemany, que va morir al municipi de l'Alt Empordà el 26 de setembre del 1940 fugint del nazisme.

Portbou acollirà els pròxim 20 i 22 de setembre la 10a edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin, sota el títol 'Món digital, imatges i història: memòries en tensió', organitzat pel Memorial Democràtic, el MUME, la Càtedra Walter Benjamin de la UdG i l'Ajuntament.