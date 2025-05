Espadaler confirma que entren en servei quatre jutjats penals més a Catalunya

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha confirmat que aquest dimarts entren en servei quatre jutjats penals més a Catalunya contra la multireincidència i que durant la segona meitat del 2027 els judicis ràpids triguin, en les seves paraules, un mes: "És un objectiu assolible perquè tenim més recursos humans, és a dir, més jutges a la ciutat de la justícia".

En una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press ha apuntat que els nous jutjats penals "no només" absorbiran les noves diligències, sinó que també començaran a resoldre allò que està en plet --no resolt--.

Ha reiterat que en aquesta legislatura s'espera la incorporació de 60 jutges --20 per a aquest any-- i, repreguntat per la data en què s'incorporaran, ha apuntat que això depèn del decret reial que elabori el ministeri, que espera abans de l'estiu, "al setembre com a més tard".

Preguntat pel baix ús del català en l'administració de justícia de Catalunya --que se situa per sota del 7% de les sentències quan en els 2000 se situava en el 20%--, ha expressat que la justícia en català "no és un capritx, sinó que és un dret" de la ciutadania.

Ha afegit que, entre altres mesures per fomentar l'ús del català, destaca l'ús de la intel·ligència artificial a l'hora de traduir i posar la llengua a disposició dels jutges i de totes les parts que interactuen.