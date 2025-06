Espadaler celebra l'aval del TC a l'amnistia però augura que el Suprem podria no aplicar-la

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat aquesta setmana la llei d'amnistia, i ha instat els jutges del Tribunal Suprem (TS) a aplicar-la, encara que augura que "hi ha molts factors que indiquen que potser no serà així".

Ho ha dit en una entrevista al 'Diari Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat textualment que ara ja no hi ha cap dubte sobre la constitucionalitat de la norma, tampoc des de l'àmbit europeu, segons ell.

Preguntat per un possible retorn a Espanya de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, el conseller ha dit que desitja que es produeixi "com més aviat millor", especialment després de la decisió del TC.

En relació amb el comportament del TS, Espadaler ha expressat que el tribunal ha donat senyals de "reticències en el compliment", però ha apuntat que el posicionament del TC fa que hagin de complir amb la voluntat del legislador.

Ha convingut que l'aval del TC tanca "en bona part" la crisi política entre Catalunya i la resta d'Espanya, encara que ha dit que això no significa que desaparegui el sentiment i la reivindicació dels independentistes.

LLEI D'EFICIÈNCIA

Preguntat per la posada en marxa de la Llei d'Eficiència del Servei Públic de Justícia, ha defensat que es guanyarà eficiència i es repartiran les càrregues de treball de manera diferent, a més de promoure la mediació en l'àmbit civil i mercantil.

També ha subratllat que consolida la figura dels jutges de pau, i ha afegit que la llei s'anirà implantant de manera gradual: "Els processos de transformació no són fàcils".

CAS CERDÁN

Espadaler, que també és líder d'Units per Avançar, ha qualificat de "ràpida i fulminant" la reacció del PSOE davant del cas Santos Cerdán, i ha dit que hi ha molts ciutadans que, militin o no en el Partit Socialista, se senten decebuts i indignats.

Ha dit que continua treballant amb la hipòtesi que el president del Govern central, Pedro Sánchez, acabi la legislatura, encara que preveu que hi haurà "molt de soroll ambiental" i moltes qüestions per resoldre.

RELACIÓ AMB ILLA

Preguntat per l'aliança d'Units per Avançar amb el PSC i per si el president de la Generalitat, Salvador Illa, representa alguna cosa similar als que va representar CDC, Espadaler ha dit que sí.

"Crec que particularment el president Illa sí que ho representa", i ha apuntat textualment que molts exvotants de CDC veuen en Illa algú que defensa l'interès general, que no tira llenya al foc, dialogant i que no cau en la provocació ni l'alimenta.