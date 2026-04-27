Espadaler celebra la decisió sobre Pujol però creu que es podria haver evitat el viatge a Madrid

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrat que l'Audiència Nacional (AN) hagi exonerat l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en el procés que jutja la seva família per presumpte enriquiment il·lícit, però creu que es podria haver evitat el seu desplaçament a Madrid.
En unes declaracions als mitjans, ha aplaudit que s'hagi imposat "el seny i la humanitat", com recorda que va demanar el president de la Generalitat, Salvador Illa, però considera que la decisió arriba tard.
"Ens podríem haver estalviat aquesta anada i tornada a Madrid. Però, en qualsevol cas, celebrem que el seny s'hagi imposat i la humanitat", ha destacat Espadaler, que també ha volgut reivindicar la qualitat dels informes dels forenses de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (Imelec), que ja havien apuntat mesos enrere en la mateixa direcció.