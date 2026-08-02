Espadaler assegura que els judicis immediats per delictes lleus "ja es celebren al cap d'un mes"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha assegurat que els judicis immediats per delictes lleus "ja es celebren al cap d'un mes" a Barcelona, en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge recuperada per Europa Press.
Ha dit que aquest fet exemplifica que "el pla contra la multireincidència està funcionant", i ha afegit que els judicis ràpids es fan en un termini d'un any.
D'altra banda, Espadaler ha negat que hi hagi risc de col·lapse a les presons catalanes tot i el lleuger creixement que hi ha hagut en els últims tres anys, i ha dit que s'ha creat un pla de contingència que inclou el creixement d'alguns centres amb nous mòduls: "Estem per sobre del 90% de la nostra capacitat".
En tot cas, ha reconegut que hi ha "un problema amb els drons i amb els mòbils", i ha posat en valor que els funcionaris de presons van detectar un pres que presumptament liderava una xarxa de tràfic d'armes des de la seva cel·la amb un mòbil.
Espadaler ha subratllat que el Govern està "resolent dèficits enquistats" en infraestructures, en personal i en recursos amb jutges i amb fiscals.