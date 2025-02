Espadaler anuncia un conveni per evitar el cost de la mediació als usuaris de la justícia gratuïta

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha anunciat que impulsarà un conveni amb advocats i notaris per evitar que els costos associats a la mediació perjudiquin els usuaris de la justícia gratuïta, ja que amb l'entrada en vigor de la llei d'eficiència aquest pas previ és obligatori per iniciar la via judicial en procediments mercantils o civils.

Ho ha comunicat aquest dimecres en la inauguració de la jornada 'Dret Civil Català: Perspectives actuals i desafiaments en la pràctica notarial i jurídica' que se celebra a la seu del Col·legi Notarial de Catalunya i en la qual han participat el seu degà, José Alberto Marín; el degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Jesús Sánchez, i l'exministre de Justícia, Juan Carlos Campo.

"Treballarem perquè l'avenç en eficiència judicial no comporti una reculada en els drets dels més vulnerables; de cap manera podem permetre una reculada dels drets de cap col·lectiu", ha afegit Espadaler.