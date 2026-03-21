Espadaler agraeix a Aitona (Lleida) el seu "compromís amb la memòria" amb la Ruta Robert Capa

LLEIDA 21 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha agraït a l'Ajuntament d'Aitona (Lleida) el seu "compromís amb la memòria democràtica" i ha destacat la Ruta Robert Capa, que ha visitat aquest dissabte després d'una visita institucional al municipi, informa el Govern en un comunicat.
"Compartim l'interès per promocionar la ruta, que és perfectament compatible amb altres iniciatives, per exemple la floració, àmbit en què Aitona és un referent absolut", ha dit el conseller.
Per la seva banda, l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha agraït al conseller la seva visita i ha destacat el gran "valor memorialístic" de la Ruta Robert Capa, que ha assenyalat també que contribueix a la desestacionalització de l'atractiu turístic de la floració més enllà de primavera.
La ruta sobre el fotoperiodista Robert Capa és un itinerari d'uns 900 metres situat als afores d'Aitona que ressegueix els escenaris fotografiats per Capa durant la Guerra Civil.
El recorregut permet identificar sobre el terreny els llocs documentats el 1938 en un paisatge que ha preservat en gran mesura la seva fisonomia original.