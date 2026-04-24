Espadaler afirma que la nova llei catalana de mediació es farà "escoltant a l'advocacia"

GIRONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmat aquest divendres que la nova llei catalana de mediació i conciliació es farà "escoltant a l'advocacia" i a la resta d'operadors jurídics.
Ho ha dit durant la celebració de Sant Raimon de Penyafort --patró de l'advocacia-- de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona, que s'ha celebrat a Fornells de la Selva (Girona), informa el departament en un comunicat.
Espadaler ha situat el moment actual com el de la implementació efectiva de les reformes del sistema judicial en el marc del desplegament de la Llei orgànica 1/2025 d'eficiència del servei públic de justícia, i ha remarcat que, més enllà de les reformes estructurals, la gestió adequada de conflictes és "una de les grans peces clau del nou model".
També ha recordat que el Govern està impulsant una llei pròpia sobre els mitjans adequats de solució de conflictes (MASC) i ha posat l'accent en el procés d'elaboració: "No vindrem amb un text tancat, sinó que primer parlarem amb l'advocacia i amb tots els operadors jurídics i, a partir d'aquí, construirem la proposta legislativa".
Ha afegit que també es farà el redisseny del Centre de Mediació de Catalunya, l'ordenació de la professió de mediador i conciliador i un impuls al canvi cultural en la forma de resoldre els conflictes; i creu que la transformació del sistema judicial ha d'anar acompanyada d'un reforç de recursos humans i materials.
Finalment, ha anunciat l'ampliació de les unitats judicials dels partits judicials d'Olot (una nova unitat de la Secció Civil i d'Instrucció), de Santa Coloma de Farners (una nova unitat de la Secció Civil i d'Instrucció) i de Girona, amb 6 noves unitats (2 places per a la Secció Civil, 1 per a Penal, 1 per a Social i 2 per a l'Audiència Provincial de Girona).