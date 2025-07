Espadaler afirma que la llei d'eficiència judicial "ha vingut per quedar-se" malgrat el rebuig del PP

Defensa que la llei d'amnistia permet "retornar els debats al terreny de la política"

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica i secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha assegurat que la Llei orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures en matèria d'eficiència del servei públic de justícia "ha vingut per quedar-se".

Així ho ha manifestat en una entrevista amb Europa Press després de la implantació de 33 dels 49 tribunals d'instància a Catalunya, una transformació que s'ha desenvolupat sense incidents i de la qual ha rebut un primer balanç positiu: "Creiem que venim d'un temps en el qual la crítica habitual a la justícia és la lentitud, la ineficiència i que això s'havia de corregir".

La nova llei suposa un canvi de cultura, una transformació dels procediments interns i introdueix elements com els mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) per evitar la judicialització de determinats assumptes, en convertir-se en un requisit de procedibilitat en processos mercantils i civils.

"Hem fet un canvi en l'organització de la justícia, en la introducció de tribunals d'instància, d'oficines judicials, d'oficines de justícia als municipis. Hi ha canvis en algunes jurisdiccions, bàsicament VIDO (violència contra la dona) i menors, però és un canvi que ha vingut per quedar-se i millorarà, sens dubte, la justícia", ha defensat el conseller.

Preguntat sobre si el motiu pel qual remarca que aquesta llei ha vingut per quedar-se és la preocupació que un nou govern la reverteixi, Espadaler ha respost que és una possibilitat que no contempla a mitjà termini i que, així i tot, creu que no passarà perquè creu en la seva "bondat".

El fet que el Partit Popular no la defensés aleshores l'ha atribuït a qüestions purament conjunturals i ha recordat que la llei d'eficiència judicial ja havia estat treballada per ministres del PP en el seu moment encara que, finalment, ha estat el PSOE el que ha tingut la fortuna d'aplicar-la: "Jo crec que seria un error pretendre fer un altre canvi per un canvi de govern, que tampoc veig com a mitjà termini. No contemplem aquesta hipòtesi".

RELACIÓ AMB EL GOVERN CENTRAL

Sobre la bona sintonia entre el Govern de la Generalitat i el Govern central, que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha valorat en les seves compareixences juntament amb Espadaler, el conseller creu que no es veurà afectada després de l'ingrés a la presó provisional de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.

"Existeix, evidentment, un element de preocupació, seria absurd negar-lo", ha reconegut Espadaler, que ha afegit que amb la mateixa fermesa amb la qual condemna aquests fets afirma que això no ha alterat fins avui, i creu que no passarà en el futur, les relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya ni tampoc la capacitat transformadora de tots dos.

En aquest sentit, el conseller considera que el govern de Sánchez ha estat "taxatiu i contundent" en les mesures adoptades i que, pel que fa a Catalunya, des del Govern s'intentarà que aquesta crisi no afecti el dia a dia en el funcionament del govern.

UN ANY DE GOVERN DEL PSC

A un mes de complir-se el primer any de legislatura del PSC a Catalunya, el secretari d'Units per Avançar ha dit sentir-se còmode i útil en el seu càrrec i ha destacat en positiu que el govern encapçalat per Illa estigui molt orientat a la transformació, en les seves paraules textuals: "El president ens recorda bastant sovint que som aquí per transformar, no per caminar per inèrcia".

En l'àmbit de la justícia, el conseller ha destacat diversos avanços, entre ells, que ara el clima de les presons és millor que fa un any i que s'ha impulsat una millora en la formació dels funcionaris i també en el fet que siguin considerats agents de l'autoritat, una qüestió que encara no s'ha discutit al Parlament.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

També, pel que fa a la memòria democràtica, s'ha donat continuïtat a polítiques anteriors, però s'ha incrementat el nombre d'actuacions, del que és exemple el programa amb més de 60 actes sobre drets i llibertats pels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco o, en l'àmbit religiós, s'està avançat en protocols d'assistència religiosa als centres sanitaris, un dret fonamental en tots els cultes.

El primer any, ha exposat Espadaler, ha servit per conceptualitzar, per marcar les línies d'actuació i per començar a treballar, però totes aquestes polítiques es desplegaran d'una manera "potent" en els següents anys de la legislatura.

Si bé ha reconegut que hi ha hagut algunes dificultats, en no tenir una majoria parlamentària, això no ha suposat un impediment per implementar les polítiques que s'havien proposat, per la qual cosa el balanç que fa d'aquest primer any és positiu.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I LLEI D'AMNISTIA

Sobre l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia la setmana passada, Espadaler ha assegurat que s'ha avançat molt més del que alguns opinarien, atès que fa un any el debat era si aquesta llei era o no constitucional; ara que s'ha buidat aquest dubte, "el que cal fer és aplicar-la atenent la voluntat del legislador".

El conseller ha afirmat que després de la resposta del Constitucional ja només queda que aquesta llei s'apliqui sense dilacions i, en aquest sentit, ha recordat el preàmbul d'aquesta, que parla de la cohesió social i "de retornar els debats polítics al terreny de la política i en el si de les institucions".

Aquesta llei permet "retornar al terreny de la política el que mai hauria d'haver sortit d'aquest àmbit, fer-ho en el si de les institucions i en el marc d'una legalitat que permet la defensa de totes aquestes idees" i suposa un esforç important de normalitat, per la qual cosa espera que s'apliqui ràpidament.