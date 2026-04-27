Espadaler afirma que la llei d'agents d'autoritat pretén "millorar la convivència" a les presons

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha explicat aquest dilluns que el reconeixement dels funcionaris de presons com a agents de l'autoritat té com a objectiu principal "reforçar la protecció jurídica del personal i perseguir la millora del clima de convivència als centres penitenciaris".

Ho ha dit durant una jornada al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) en la qual ha explicat que la nova legislació pretén dotar els treballadors de presons d'una cobertura legal especial davant agressions i incidents, informa la Conselleria en un comunicat.

La Llei 1/2026, de 4 de febrer, també estableix el principi d'indemnitat perquè la Generalitat pugui compensar els treballadors per danys patits en l'exercici de les seves funcions, sempre que no hi hagi dol o negligència.

Espadaler ha explicat que l'àmbit penitenciari "és un servei públic que requereix un conjunt de peces que no es poden entendre de manera aïllada, i que s'han de comprendre al costat d'altres decisions importants, com el pla de seguretat, els escàners corporals o la inhibició de drons i de telefonia mòbil".

A més a més, el conseller ha afegit que preveu impulsar un pla de formació jurídica en un nou centre de pràctiques al Centre Penitenciari de Quatre Camins en col·laboració amb el CEJFE.

Contingut patrocinat