Espadaler afirma que "Catalunya està preparada" per a la visita de Lleó XIV

Considera que transcendeix l'àmbit religiós i té una dimensió internacional
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmat aquest dimarts al matí que "Catalunya està preparada per a la visita de Lleó XIV" durant la seva visita al Centre Internacional de Mitjans (CIM), instal·lat a Fira de Barcelona Montjuïc.
Considera que l'esdeveniment situa Catalunya al centre de l'atenció internacional i que representa una oportunitat de projecció institucional, cultural i social, informa la Conselleria en un comunicat.
Ha afegit que la visita és una notícia extraordinària "per als catòlics, que reben la màxima autoritat de l'Església, però també per al conjunt de la societat", perquè l'ha definit com una de les principals veus globals en la defensa de la dignitat de les persones, els drets humans, la pau, el diàleg i la cohesió social.
Per això, afirma que la visita transcendeix l'àmbit estrictament religiós i té una dimensió internacional: "Les paraules i els gestos del Papa tenen una repercussió global. La seva visita genera interès arreu del món i situa Catalunya a l'agenda informativa internacional".