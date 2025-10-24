Espadaler afirma que cada llamborda "stolpersteine és una persona" i recorda a víctimes del nazisme

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha encapçalat aquest divendres l'acte del Memorial Democràtic per instal·lar dues llambordes stolpersteine a Centelles (Barcelona), on ha defensat que "cada stolpersteine és una persona" i ha recordat a les víctimes del nazisme.
Així, Centelles ha instal·lat dues llambordes de memòria en l'espai públic per recordar a dos veïns deportats als camps nazis: Francesc Motilla Amich, deportat a Mauthausen i alliberat al maig de 1945, i Joan Roca Mirambell, mort a Gusen el 1941, informa el departament en un comunicat.
"Parlem de persones amb noms i cognoms, amb vides pròpies que un dia van ser truncades", ha afirmat Espadaler en l'acte, en el qual ha participat l'alcalde del municipi, Josep Paré; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; familiars de víctimes i representants d'entitats memorialistes locals.
El conseller ha remarcat la importància que en actes com aquest hi hagi participació de la gent jove i ha lamentat: "Alguns joves, gairebé un 16%, la majoria nois, creuen que algun tipus de problemes es podrien resoldre prescindint de la democràcia".
Després de l'acte s'ha inaugurat una nova biblioteca i el conseller ha advocat per "seguir treballant en defensa d'una cosa que no és gratuïta ni perenne, que és la democràcia i la igualtat entre persones".
El projecte Stolpersteine és una de les iniciatives impulsades pel Memorial Democràtic, que situa a Catalunya com a territori "pioner" en la instal·lació d'aquestes llambordes, i amb aquestes dos noves de Centelles, són ja 688 llambordes stolpersteine en tota Catalunya.