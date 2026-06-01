Espadaler aborda la creació de 91 unitats judicials a Catalunya amb el Ministeri de Justícia

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha assistit aquest dilluns a una reunió a Madrid amb el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts en què han abordat implementar les 91 noves unitats judicials que es crearan enguany a Catalunya.
També han tractat els reptes de futur en matèria de digitalització i la millora de la interoperabilitat entre administracions, ha informat el Departament en un comunicat.
Per part de la Conselleria també hi ha assistit la secretària general, Maite Casado, i la secretària per a l'Administració de Justícia, Iolanda Aguilar; per part del Ministeri hi han estat presents el secretari d'estat de Justícia, Manuel Olmedo; la secretària general per al Servei Públic de Justícia, Sofía Puente, i la directora del Gabinet del Secretari d'Estat, Ainhoa Alday.