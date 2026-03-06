Escrivá veu "molt improbable" que el BCE apugi els tipus d'interès a l'abril

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest divendres que és "molt improbable" que el Banc Central Europeu (BCE) apugi els tipus d'interès del 2% en la pròxima reunió de l'organisme a l'abril.
"Ponderant els elements que hi ha damunt la taula en aquest moment, no crec que la manera en la qual nosaltres prenem les decisions sigui justament així", ha assenyalat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha reafirmat que l'objectiu de la inflació del 2% és un horitzó a mitjà termini.
Preguntat per la compra de la Generalitat del 50% de l'edifici del Banc d'Espanya a Barcelona, ha explicat que estava "infrautilitzat" i que es renovarà integralment i ha explicat que en el pla estratègic del Banc s'ha decidit que la seu de Barcelona tingui un pes particularment gran.