José Luis Escrivá sobre si dimitiria pel cas Koldo si fos José Luis Ábalos: "Sí, jo sí"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, ha assegurat aquest dilluns que ell dimitiria pel cas Koldo si fos el diputat socialista al Congrés i exministre de Transports José Luis Ábalos.

"Sí, jo sí. Però, perdoni, jo soc independent, jo no estic en els òrgans del Partit Socialista. Soc un ministre independent. Per tant, prengui's aquesta resposta com d'algú que no en coneix els detalls ni està en els processos orgànics d'un partit", ha respost preguntat en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Per Escrivá, és un cas "de corrupció, molt clar i identificat", que ha qualificat d'intolerable, i ha lamentat que determinades persones s'aprofitessin d'una relaxació dels sistemes de licitació i contractació durant la pandèmia.

"També ho hem vist en episodis de la Comunitat de Madrid, en què potser realment ho van fer amb més agudesa per evitar problemes penals", ha afegit sobre aquest assumpte en una altra entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Malgrat tot, el que considera rellevant és que la justícia "funciona a l'hora d'identificar aquestes persones i portar-les als tribunals i que paguin per això", i ha demanat diferenciar en com responen els uns i els altres, en referència implícita a la reacció que tenen els socialistes i els populars en presumptes casos de corrupció.

Segons Escrivá, els primers responen "immediatament quan apareix el problema, demanant responsabilitats i exigint-les, i en altres casos s'ha vist una tendència a la il·lusió i a la puntada cap endavant".