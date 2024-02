Escrivá planteja abordar els àmbits que s'han de "reservar als humans" davant la IA

Assegura que la col·laboració publicoprivada és "absolutament fonamental"



BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, ha cridat aquest diumenge a un debat profund sobre els àmbits que es volen "reservar als humans" davant l'evolució de la intel·ligència artificial (IA).

Ho ha dit durant el Mobile Lunch, en el qual també han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el CEO de GSMA, John Hoffman, i el CEO de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Francesc Fajula.

La trobada ha estat organitzat per la MWCapital com a prèvia del Mobile World Congress (MWC), que té lloc de dilluns a dijous al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, i també hi han estat presents el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Escrivá ha subratllat la necessitat d'"un gran consens" sobre la IA en el qual participin tots els agents socials, la societat civil i les administracions públiques.

Ha afegit que l'actual és "una revolució industrial en tota regla" i que la IA tindrà un impacte extraordinari en el funcionament de la societat.

L'APORTACIÓ DEL GOVERN CENTRAL

El ministre també ha assegurat que el Govern central està "reorientant" la seva estratègia per propiciar aquest debat i impulsar-lo des de l'àmbit públic.

Escrivá ha assegurat que "en aquest viatge, la col·laboració publicoprivada és absolutament fonamental", i que la indústria i els operadors són necessaris, i també ho és que treballin conjuntament.

El ministre ha destacat que aquesta és una de les principals prioritats del seu ministeri, i ha valorat que el d'Espanya té el segon govern d'Europa que l'ha creat, després de Noruega.

MWC 2024

Sobre la celebració de l'MWC, Escrivá ha constatat la complexitat d'organitzar la seva agenda durant el congrés, per la "quantitat d'oportunitats" de reunions i trobades bilaterals que hi ha.

Ho ha destacat perquè això demostra que l'MWC "és el punt de trobada" en el qual hi ha tots els actors que volen intercanviar opinions.

El ministre ha afegit que el congrés significa "transformació i experimentació" i que l'intercanvi de coneixements i d'experiències està en el centre de la seva activitat.