Escrivá lamenta que "les pimes financen a les grans empreses en termes nets"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha lamentat que "les pimes financen les grans empreses en termes nets" a causa dels dies que tots dos col·lectius triguen a pagar als seus proveïdors.
Ho ha dit aquest dimarts durant la seva intervenció en la junta directiva de Pimec, on també ha mantingut un diàleg amb el president de la patronal, Antoni Cañete.
Escrivá ha detallat que les pimes paguen als seus proveïdors en una mitjana de 32 dies, mentre que les grans empreses ho fan en un termini de 61 dies: "Les pimes financen les grans empreses en una part important".
Ha afegit que a l'hora de demanar finançament, les pimes es veuen "més condicionades" en temes com els costos de finançament o els condicionants de les ofertes.
Així mateix, ha explicat que, segons dades de la Central d'Informació de Riscos (Cirbe) entre 2021 i 2023, el 28,9% d'empreses amb menys de cinc empleats va tenir una sol·licitud de crèdit rebutjada, percentatge que se situa en el 20,5% en les empreses amb entre cinc i nou empleats, i en el 19% en la resta d'empreses.
PLATAFORMA EUROPEA DE TITULIZACIÓN DE CRÈDITS A PIMES
Escrivá ha subratllat la necessitat de potenciar una plataforma de titulización de crèdits a pimes a nivell europeu, i ha explicat que ja s'està treballant en això.
Ha assenyalat que "Espanya té un nivell molt baix de col·locació de col·lateral" i ha detallat que el percentatge de crèdit titulitzat de pimes és del 7,3%, mentre que la mitjana europea és del 15,9%.
LA VIA DEL CAPITAL DE RISC
Així mateix, ha destacat el capital de risc com a punt d'impuls per a les petites empreses i ha dit que és necessari "un mercat de capital de risc molt més profund" que l'actual.
El governador del Banc d'Espanya ha explicat que el 0,14% del producte interior brut (PIB) espanyol correspon al capital de risc, mentre que la mitjana d'Europa és del 0,22% i a Estats Units, del 0,74%.
ESPANYA CREIX A UN RITME SIMILAR Al del TERCER TRIMESTRE
Escrivá ha celebrat que el creixement de l'economia espanyola "es manté robust", amb un 2,8% en el tercer trimestre, i ha avançat que les dades d'octubre també són bones.
Ha explicat que en un primer moment, pensaven que el debilitament de l'economia europea impactaria en l'economia espanyola, però que la reducció del pes del sector exterior s'ha vist compensat per la demanda interna.
D'altra banda, ha destacat la resiliència de l'economia mundial en l'últim any i ha dit que ha superat "unes quantes fites distòpiques", com els aranzels d'Estats Units o el bombardeig d'Israel a Iran.