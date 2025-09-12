Escrivá espera que l'opa de BBVA acabi "tan aviat com sigui possible" com decideixin els accionistes i el mercat

MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha explicat que, després que el consell d'administració del Sabadell hagi rebutjat per unanimitat l'opa de BBVA i recomani no acceptar-la, "és el moment dels accionistes" i espera que el procés acabi "tan aviat com sigui possible".
"Ara els accionistes s'han de pronunciar sobre aquesta oferta i cadascú ha posat damunt la taula els seus arguments", ha assenyalat el governador en una entrevista del programa 'Las mañanas de Radio Nacional de España', recollida per Europa Press.
Escrivá ha recordat que tant el Banc d'Espanya com el Banc Central Europeu (BCE) es van pronunciar sobre aquesta oferta "ja fa molt temps". "De fet, aquesta opa està durant molt més del que ens agradaria per diferents raons", ha reconegut el governador.
En qualsevol cas, ha explicat que l'angle que té cada regulador i cada supervisor sobre la qüestió és diferent i, en el cas del Banc d'Espanya, va ser el de constatar-ne la solvència i la reputació.
"S'han estès tots els terminis al màxim i nosaltres estem realment interessats en que el procés s'acabi tan aviat com sigui possible com decideixin els accionistes i el mercat", ha emfatitzat.
L'informe publicat divendres és una obligació que Banc Sabadell tenia com a conseqüència de l'opa que BBVA va iniciar dilluns passat. El reial decret d'opes dona un termini de deu dies a la societat afectada per l'oferta per emetre un informe i donar la seva recomanació als accionistes. Així, el Sabadell tenia fins al 18 de setembre, tot i que finalment no ha exhaurit aquest termini.
El consell del Sabadell justifica la decisió al llarg de l'informe assenyalant que l'oferta és "inferior al valor actual de mercat de les seves accions", raó per la qual si els accionistes accepten "perdrien part del valor actual d'inversió" (prop d'un 10% a tancament del 10 de setembre.