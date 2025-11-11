Escrivá diu que l'ICF pot aconseguir la fitxa bancària amb una excepció a bancs de desenvolupament

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha explicat que l'Institut Català de Finances (ICF) pot aconseguir la fitxa bancària i que "el canal més ràpid" és una excepció en els requeriments de capital que contempla el reglament europeu, i que és el mateix que té l'ICO.
Ho ha dit aquest dimarts responent preguntes del president de Pimec, Antoni Cañete, després de participar en la junta directiva de la patronal, en la qual ha explicat que alguns bancs de desenvolupament alemanys també tenen la fitxa bancària a través d'aquesta excepció.
"Per ser banc hi ha uns requeriments que són exigents, però es pot excepcionar, i el reglament europeu els excepciona a algunes entitats, que són bancs de desenvolupament com és l'ICO. Bé, aquest és el camí, jo crec, més directe", ha dit.