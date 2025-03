Escrivá (Banc d'Espanya) alerta del perill de fragmentació en la regulació de la IA

Demana impulsar l'ús d''open data' per "aprofitar" la informació

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha alertat del perill de fragmentació en la regulació de la intel·ligència artificial (IA) si no es fa de manera global, la qual cosa ha lamentat que és "molt difícil" que passi.

Ho ha dit aquest divendres en un col·loqui dins la 7a Conferència en Intel·ligència Artificial en Finances, organitzada per l'Iese a la seva seu de Barcelona.

Escrivá ha defensat la regulació europea sobre la IA i ha assenyalat que cal prohibir-ne alguns usos i monitorizar-ne de prop d'altres que tenen un alt risc.

No obstant això, ha assenyalat que els bancs centrals han de treballar conjuntament amb el sector bancari i financer per aprofitar el potencial que té aquesta tecnologia per impulsar el sector.

El governador del Banc d'Espanya ha destacat que la transformació econòmica que provocarà la IA és "molt gran i l'única manera de gestionar-ho és posant recursos plegats".

En aquest sentit, ha explicat que la regulació facilita que les empreses passin de proves de concepte a l'ús real de la IA, ja que elimina el factor de la incertesa.

COMPARTIR INFORMACIÓ

Escrivá ha cridat a impulsar l'ús d''open data' per compartir informació i "aprofitar els beneficis" que té la gestió de tota la informació i les dades disponibles, tot i que ha destacat que s'ha de fer amb confidencialitat i anonimat.

Ha explicat que la informació ha esdevingut un factor de producció més, i que és un element clau en la producció de béns i serveis.

"Com més informació i dades es combinin, més podrem aprofitar els beneficis de tota la informació", ha afegit.

D'altra banda, ha anunciat que el centre d'experimentació i desenvolupament d'IA que el Banc d'Espanya ha creat a Barcelona ha obert fins a 25 ofertes de feina per a especialistes en aquesta tecnologia.