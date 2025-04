Escrivá anuncia que el Banc d'Espanya revisarà a la baixa la seva previsió de creixement pels aranzels

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest dimecres que la institució revisarà a la baixa les seves previsions econòmiques per la política aranzelària del president dels Estats Units, Donald Trump.

"Haurem de revisar a la baixa les previsions de creixement. Nosaltres, en el cas de l'economia espanyola, la nostra última previsió era del 2,7%, que és un creixement alt per a l'economia espanyola. El més lògic és que ho revisem a la baixa i el que no puc dir en aquest moment, perquè encara no ho tenim fet i perquè no és fàcil de fer, és quant", ha afirmat Escrivá.

El governador, en unes declaracions a TVE recollides per Europa Press, ha subratllat, no obstant això, que qualsevol revisió de les previsions "estarà sotmesa a uns elements d'incertesa molt elevats", ja que "hi ha elements sobre els quals realment no tenen instruments analítics prou potents per poder-los contrastar".

Escrivá ha assegurat que la institució està "monitorant de manera molt estreta i directa" la situació, que ha definit "d'una extraordinària complexitat des del punt de vista econòmic i geopolític".

"Sabem que el que està passant té el potencial de generar efectes molt negatius sobre l'activitat econòmica al món d'una manera molt asimètrica, però també és veritat que encara no tenim elements precisos de com es materialitzarà i fins a quin punt i amb quina seqüència temporal", ha assegurat.

Escrivá ha afirmat que aquesta "pertorbació d'oferta" que ha generat Trump amb les seves polítiques és "molt dura" i té "el potencial de generar caigudes fortes d'activitat econòmica o desacceleració en economies" com l'espanyola, que estan creixent a nivells "relativament alts".

"Però jo no parlaria de recessió en cap cas, tot i que això tindrà algun impacte sobre l'activitat econòmica", ha assenyalat Escrivá, que també ha indicat que les mesures de contrapès que s'estan exercint per contrarestar Trump "tenen l'efecte d'apujar els preus".