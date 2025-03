Escrivá alerta sobre la situació "extremadament incerta" per a l'economia europea per l'era Trump

El governador del Banc d'Espanya preveu un impacte limitat en termes macroeconòmics dels aranzels

El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha alertat sobre la situació "extremadament incerta" per a l'economia mundial, amb efecte en l'economia espanyola, principalment per les polítiques que està desenvolupant la nova administració del president d'Estats Units, Donald Trump, encara que preveu un impacte limitat en termes macroeconòmics dels aranzels.

En concret, l'exministre ha apuntat que els efectes podran ser indirectes, per l'impacte que pugui arribar d'altres països més depenents de les exportacions cap a Estats Units, especialment els de l'Amèrica Llatina.

Escrivá ha aprofundit en l'impacte de la política aranzelària d'Estats Units, que està generant una sèrie de represàlies i reaccions que estan canviant "de forma molt rotunda" la forma en la que es portarà a terme el comerç internacional en els propers anys.

D'altra banda, el governador ha advertit, durant la seva participació a la Càtedra Fundación La Caixa Economia i Societat, sobre la incertesa en la política canviària, ja que inicialment els mercats havien anticipat un entorn de dòlar fort i d'acompliment econòmic molt bo d'Estats Units que, tan sol dos mesos després, s'ha revertit.

El tercer factor d'incertesa des d'Estats Units arriba per part de la política regulatòria, que està reflectint que l'Administració Trump no està improvisant sinó que té una agenda amb un alt grau de coherència cap a una determinada direcció, caminant cap a una estratègia per desregulariyzar i afeblir les agències independents que supervisen i regulen determinats àmbits de l'economia.

Com a conseqüència dels canvis que arriben des de Washington, el Banc d'Espanya també veu en la política de rearmament de la Unió Europea una segona font d'incertesa per a l'economia espanyola i europea, ja que "no és fàcil" traslladar el seu impacte als escenaris econòmics o posar-li noms a aquesta nova realitat.

PORTUNITATS PER CRÉIXER DAVANT L'ADVERSITAT

En aquest context, Escrivá ha llançat un missatge a favor de "més Europa" i "més units" en referència a la possibilitat que l'economia europea es faci més forta en l'adversitat, per exemple, completant i perfeccionant el mercat únic europeu per aprofitar molt més els beneficis econòmics que aquest genera.

"Això és una oportunitat, en part, per a Europa per resoldre. Quan hi ha una crisi, sorgeixen oportunitats d'accelerar processos que estaven pendents i que estaven ben identificats. L'hostilitat que ve des d'Estats Units té el potencial d'obtenir una resposta d'aquest tipus i accelerar iniciatives concretes", ha reflexionat.

Entre altres, ha apuntat a la introducció d'elements de flexibilitat en les regles fiscals, l'acompliment de les quals "cal avaluar" o l'acceleració per eliminar la fragmentació del mercat financer europeu.

POSSIBLES SORPRESES

Si bé el Banc d'Espanya ha revisat recentment a l'alça les seves previsions per a l'economia espanyola, Escrivá ha assegurat que l'escenari actual d'incertesa obliga a estar més preparats que mai per a noves revisions, per la qual cosa es demana "cautela" en els pronòstics.

A més, encara que ha assenyalat que l'economia espanyola s'està comportant com s'esperava, i els riscos es troben més a la baixa que a l'alça, no es poden descartar sorpreses en cap moment, davant la situació d"incertesa diferent" i molt més difusa.

"La prescripció actual porta a la cautela i a prendre's una mica de temps per reunir més informació amb l'objectiu de poder configurar alguns escenaris més clars cap endavant", ha subratllat.

Així mateix, si Europa es mou en la direcció d'una major unió i reforç davant l'adversitat, Escrivá creu que Espanya podria rebre "vents de cua", encara que ha instat que Espanya no deixi de fer els deures i corregeixi els desequilibris i reptes estructurals.