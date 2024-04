Escrivá afirma que no li consta que STC hagi demanat arribar al 9,9% de Telefónica

El ministre està "alineat" amb la petició del sector telco d'afavorir consolidacions a la Unió Europa



MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest divendres en els esmorzars d'Europa Press que no li consta que el Govern central hagi rebut la petició de l'operador saudita STC per arribar al 9,9% del capital social de Telefónica.

El setembre passat STC va desembarcar de manera sorprenent en l'accionariat de Telefónica amb l'adquisició del 9,9% del capital social de l'empresa --un 4,9% en accions directes i un 5% en derivats financers-- per prop de 2.100 milions d'euros.

Per poder fer efectiva aquesta participació que STC té aparcada en derivats financers la companyia saudita ha de rebre el vistiplau del Govern central a causa de la normativa vigent en matèria d'inversions estrangeres en empreses estratègiques.

Preguntat sobre si el Govern central bloquejarà l'entrada de STC en l'accionariat de Telefónica fins que la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) completi el mandat de l'executiu d'adquirir fins al 10% del capital social de l'operadora presidida per José María Álvarez-Pallete, Escrivá ha subratllat que no li consta que la companyia saudita encara hagi demanat completar aquesta participació del 9,9%. "Això és pura especulació", ha valorat.

CONSOLIDACIÓ DEL SECTOR

D'altra banda, Escrivá s'ha mostrat favorable a que en el nou període legislatiu de la Unió Europea --hi ha eleccions al juny-- s'abordi la reforma de la normativa de competència per afavorir les consolidacions en el sector de les telecomunicacions, tal com reclamen des de fa temps les principals empreses d'aquesta indústria.

En aquest sentit, el ministre ha opinat que la normativa de la Unió Europa ha pecat de tenir una visió "a curt termini" en la qual s'ha donat massa importància a la reducció dels preus per als consumidors.

Així mateix, ha subratllat que està "alineat" amb la idea que les empreses del sector necessiten guanyar escala i volum per poder escometre les grans inversions en innovació i infraestructures que seran necessàries en els pròxims anys.

En aquesta línia, ha recalcat que a Europa l'estructura del mercat és diferent a la que es dona, per exemple, als Estats Units, on el nombre de competidors en el sector és molt més reduït.